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Fahriye Evcen mavi tura çıktı - Magazin haberleri

Fahriye Evcen mavi tura çıktı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile birlikte sezonu Bodrum'da açan Fahriye Evcen'den tatil pozları geldi. Mavi tura çıkan Evcen, teknede çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı

13.07.2021 - 16:35 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da almıştı.

  • Tüm gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Evcen, tatilde çekildiği fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı.

  • Eşi ve oğluyla birlikte tekne turu yapan 35 yaşındaki oyuncu, verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

  • Fahriye Evce'nin fotoğrafları kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

  • "KARAN İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. 35 yaşındaki oyuncu, "Mutlu bir aile tek temel prensibe dayanıyor; o da sevgi... Burak çok iyi bir baba. Şefkatli, ilgili, hassas... Empati yeteneği oğlumuz doğduktan sonra daha da arttı. Karan için en iyisini yapmak için çabalıyorum" demişti.

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