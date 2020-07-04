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Fahrettin Altun’un eşine sosyal medyadan hakarete dava

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği ileri sürülen iki şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

04.07.2020 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Fahrettin Altun’un eşine sosyal medyadan hakarete dava

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’a yönelik olarak sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımda bulunan iki kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakarette bulunan kişilerin adresleri tespit edildi. Bir şüphelinin Bursa’da diğer şüphelinin ise Ankara’da ikamet ettiği tespit edildi. Şüphelinin, ifadeleri alındı. Şüpheliler paylaşım yaptıklarını ancak hakaret kastlarının olmadığını söyledi.

Fatmanur Altun

DAVA AÇILDI
Savcılık, iki şüpheli hakkında “Sesli, yazılı veya Görüntülü bir ileti ile Hakaret” suçundan ayrı ayrı iddianame düzenledi. Şüphelilerin 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları istendi.

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