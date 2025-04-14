Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol İtalya Fagioli'den açıklama: Artık sahaya odaklanmak istiyorum! - Futbol Haberleri

        Fagioli'den açıklama: Artık sahaya odaklanmak istiyorum!

        İtalya'daki yeni yasa dışı bahis soruşturmasında adı ilk sırada geçen futbolculardan olan ve halihazırda Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli cezasını 2023 yılında çektiğini ve artık sahaya odaklanmak istediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:25 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Artık sahaya odaklanmak istiyorum!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya'daki yeni yasa dışı bahis soruşturmasında adı ilk sırada geçen futbolculardan olan ve halihazırda Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli, adalete olan borcunu ödeyerek bu konudaki cezasını 2023 yılında çektiğini ve artık sahaya odaklanmak istediğini söyledi.

        Milano Cumhuriyet Başsavcılığının, 2023'teki yasa dışı bahis soruşturmasında ceza alan Nicolo Fagioli ve Sandro Tonali'nin o dönem başka futbolcularla olan mesajlaşmalarından hareketle 11 Nisan’da başlattığı yeni bahis soruşturmasının yankıları sürüyor.

        Söz konusu soruşturma çerçevesinde teknik takiple elde edilen bazı yazışma ve bilgiler, basında yer almaya devam ediyor.

        2023 yılında yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 7 ay sahalardan men cezası alan ancak o dönemki yazışmaları bugünkü soruşturmaya temel oluşturduğu için adı yeniden gündeme gelen Fagioli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Adalet karşısındaki borcumu ödedim. Bir mahkûmiyetle ve tamamen hak edilmiş bir men cezasıyla, sürekli ve haklı aşağılanmalarla, hissettiğim utançla ve bir daha ayağa kalkamayacak olma riskiyle." dedi.

        REKLAM

        Ciddi şekilde kumar bağımlılığı olduğunu ve bunu etrafındaki herkese ve basına anlattığını dile getiren Fagioli, "Ama şimdi medyanın bu kadar üstüme gelmesi, o karanlık günlerin hayaletlerini yeniden canlandırıyor." ifadesini kullandı.

        Fagioli, bundan sonra sahaya odaklanmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

        "O olaylar yaşandığında 19 yaşındaydım ve kumar bağımlılığı beni tamamen ele geçirmişti. Pişmanım ama hayat bana ikinci bir şans verdi ve ben bu şansı değerlendirmek istiyorum. Zaten gereken tüm cezayı çektim. Artık saygı bekliyorum. Yaptığım hatalar yüzünden istemeden bu işe karışmış ya da sadece bir gazete satırında adı geçmiş tüm meslektaşlarımdan, arkadaşlarımdan özür diliyorum. Fiorentina’ya, Juventus’a, dostlarıma ve özellikle de aileme teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi, onları hayal kırıklığına uğrattığım halde, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı, hep yanımda oldular. Bu konuyla ilgili bir daha konuşmayacağım. Artık tek yapmam gereken, sahada elimden gelenin en iyisini vermek."

        Fagioli'nin avukatı Armando Simbari de Fiorentina'da kariyerini sürdüren müvekkilinin spor adaleti cephesindeki cezasını çektiğini, bugünkü durumun yeni bir durum olmadığını ve bu sayfanın kapandığını savundu.

        REKLAM

        FAGIOLI, BİRKAÇ SAAT İÇİNDE 205 BİN EURO'YU BAHİSTE KAYBETMİŞ

        Soruşturmayla alakalı İtalyan basınında bazı dinleme kayıtları ve yazışmalar da yer almaya devam ediyor.

        La Repubblica gazetesinin haberinde, Nicolo Fagioli'nin 14 Şubat 2023’te saat 14.00 ile 19.00 arasında bulduğu tüm boş zamanda NBA maçlarına her biri 15 bin avroluk bahisler oynadığı ve toplamda 250 bin avroyu birkaç saat içinde kaybettiği belirtildi.

        La Gazzetta dello Sport'un bir haberinde de Fagioli'nin bahis oynamak için 31 kişiden toplamda 587 bin avro borç aldığı ve bunu yaparken de lüks bir saat markasından alım yapıyormuş gibi bunu gerçekleştirdiği ifade edildi.

        Haberde Fagioli'nin saat alımlarıyla ilgili sohbetlerde bir dönem Juventus'tan takım arkadaşı olan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın adını yazışmalarda geçirdiği ileri sürüldü.

        GALATASARAYLI MORATA HAKKINDA ÇIKAN HABER İDDİALAR YALANLANDI

        Söz konusu haberlerin ardından Morata, Instagram hesabından hemen bir hikaye paylaşımı yaparak, hakkındaki haberleri ve iddiaları yalanladı.

        REKLAM

        Morata, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Hakkımda çıkan bilgileri gördüm ve şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, söz konusu yıllarda Fagioli'ye yardımcı olduğum tek şey, bir arkadaş ve ondan daha deneyimli bir kişi olarak kariyeri hakkında ona tavsiyelerde bulunmak oldu. Durumu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Nicolo'yu çok seviyorum ve umarım en kısa zamanda tüm hatalarını düzeltir. Ancak onun durumuyla hiçbir ilgim yok ve sizden yalan veya yanlış haber yaymamanızı rica ediyorum. Tekrar ediyorum, ortaya çıkan bilgilerin tamamını reddediyorum çünkü hepsi yanlış. Teşekkür ederim."

        İTALYA'YI SARSAN YENİ BAHİS SORUŞTURMASI

        İtalya'da 11 Nisan'da çıkan haberlerde, Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) halen aktif şekilde oynayan ve bir dönem top koşturmuş olan bir grup futbolcu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

        REKLAM

        Milano Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, aralarında isimleri 2023'teki yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli başta olmak üzere, Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo'nun soruşturma geçiren isimler olduğu belirtilmişti.

        Haberlerde, İtalyan Mali Polisi'nin Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Tonali ve Fagioli'nin telefonlarındaki mesajlardan ulaştığı sonuçlara göre, bu iki futbolcunun, adı geçen diğer futbolculara aracılık ettikleri ve tahsildarlık yaptıkları ifade edilmişti.

        Söz konusu futbolcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarılmıştı.

        İddiaya göre, futbolcuların, Milano'daki bir kuyumcu üzerinden yaptıkları ödemelerle bahis borçlarını ve ödemelerini gizlemeye çalıştıkları ve burayı adeta bir "banka" gibi kullandıkları kaydedilmişti.

        Ayrıca çevrim içi yasa dışı bahis oynayan futbolcuların, lüks saatler alıyormuş gibi yaparak bazı banka havaleleri gerçekleştirdikleri aslında bunların, yasa dışı bahis oynarken harcadıkları para olduğu basına yansımıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Habertürk Anasayfa