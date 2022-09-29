Fado'nun usta ismi Mariza, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

AA

Portekizli fado şarkıcısı Mariza, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak

Bugüne kadar dört kıtada, dünyanın saygın konser salonlarında hayranlarıyla buluşan Mariza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce sayısız kez geldiği Türkiye'den her defasında çok güzel anılarla döndüğünü söyledi.

Başarılı sanatçı, Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Özellikle İstanbul'u Lizbon'a çok benzetiyorum. Türk mutfağının benzersiz yemeklerini yemek de bana çok keyif veriyor." dedi.

"SEVİLEN ŞARKILARIMDAN OLUŞAN BİR REPERTUVAR HAZIRLADIM"

İstanbul ve Ankara'daki konserlerinde Mariza Sings Amalia başta olmak üzere diğer tüm albümlerimden sevilen şarkılarını seslendireceğini kaydeden Mariza, "Bence en önemli şey birlikte olmak, müziği paylaşmak. Kariyerimin 20 yılını geride bıraktım. Gerçekten derinden hissettiğim ve Türkiye'deki dinleyicilerimin de çok sevdiği şarkılarımdan oluşan bir repertuvar hazırladım." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mariza, şarkı söylemeyi en çok sevdiği ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Daha önce birçok kez geldim ve farklı konser salonlarında sahneye çıktım. Çok güzel salonlarda, teknik anlamda da çok başarılı konserler verdim. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kez sahne alacağım için çok heyecanlıyım. CSO Ada Ankara'da da sahneye çıkacağım. Eminim önceki tecrübelerim gibi harika konserler olacak. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim."

"SAHNEDE BİR HİKAYE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Türkiye'deki dinleyicileriyle yıllardır sıkı bir bağ kurduğunun altını çizen 49 yaşındaki sanatçı, şunları kaydetti:

"Ben her zaman daha iyisini yapmaya ve bir şarkıcı olarak daha başarılı olmak için çabalamaya devam etmek istiyorum. Türkiye, müzikal anlamda çok çeşitli ve zengin bir ülke. Benim müziğimin dilini bilmeseler bile, en az Portekiz'deki dinleyicilerim kadar derinden hissettiklerini biliyorum. Ben müzikle şarkılarımla sahnede bir hikaye anlatmaya çalışıyorum ve Türkiye'deki dinleyicilerim de her zaman bana aynı duygularla karşılık veriyor."

Mariza, Türkiye'de farklı müzikleri ve sanatçıları duyma imkanı bulduğunu da aktararak, "En son Elif Sanchez'in albümünü dinlemiştim. Javier Limon prodüksiyonu olan İspanyolca bir albümdü. Çok başarılı ve insanın ruhuna dokunan bir albüm" değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde yoğun bir konser takvimi olduğuna vurgulayan sanatçı, "2 Ekim'de İstanbul, 3 Ekim'de de Ankara'da konser vereceğim. Salgın sürecinde herkes gibi uzun süre sahnelerden uzak kalmıştım. Bundan sonra her fırsatta Türkiye'ye gelmeyi ve sizlerle daha sık buluşmayı arzu ediyorum. Herkesi muhteşem bir Fado akşamı için konserlerime davet ediyorum." dedi.

Sanatçı Mariza, geçen yıl yayımladığı Mariza Sings Amalia albümü ve Mae adlı teklisinin dinleyicilerin ilgisiyle karşılaştığına işaret ederek, şu anda da yeni şarkılar üzerine çalıştığını dile getirdi.

AKM VE CSO ADA'DA KONSER VERECEK

Grammy'e 3 kez aday gösterilen sanatçı, Fado müziğini ve bu müziğin geleneklerini yaşatmayı amaçlıyor.

UNESCO'nun Kültürel Miras listesine aldığı Fado geleneğine çağdaş bir yorum katan Mariza, Lizbon'un Mouraria kasabasında dünyaya geldi.

Sanatçı Mariza, 1999'da ünlü Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues'in adını taşıyan vakıf tarafından Fado'nun Sesi ilan edilirken, Portekiz kültürünü yurt dışında en iyi temsil eden sanatçı unvanı aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 2 Ekim'de AKM'de konser verecek olan sanatçı, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında da 3 Ekim'de CSO Ada Ankara'da sahne alacak.