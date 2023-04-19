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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Fadime isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FADİME ADININ ANLAMI NEDİR?

Fadime ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Fadime adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Fadime isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

FADİME İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Fadime ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çocuğunu sütten kesen kadın.

FADİME ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Fadime ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Fadime adını koymak caizdir.

FADİME İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Fadime ismini kullanan 166.391 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Fadime ismini kullanan 19.775 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Fadime ismini kullanan 10.575 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Fadime ismini kullanan 10.181 kişi bulunmaktadır.

FADİME İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fadime ismindekilerin güçlü sezgileri vardır, olayları analiz etme, sonuca varma konusunda oldukça iyidir. Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptir, bu özelliği aşırıya kaçtığında olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Olaylara mantıksal bir yaklaşım sergiler, bir olayın tüm detaylarını öğrenmek için çaba sarf eder, bu da üzerinde çalıştığı konularda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlar.

Pozitif tarafları: Analitik -mantıksal yaklaşım, mükemmeliyetçi (bazı durumlarda sorun olabilir.)

Negatif tarafları: Karşı tarafa güvenmeme, uyumlu olmama, karşı tarafın duygularını önemsememe.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk