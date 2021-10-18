Faciaya yol açtı! Annesini vuran şüpheli serbest

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.Ç. muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı.

DHA'da yer alan habere göre, tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti. Müzeyyen Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Y.E.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından İnebolu Adliyesine sevk edilen Y.E.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Y.E.Ç.'nin daha sonra annesinin cenazesine katıldığı öğrenildi.