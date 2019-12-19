Mersin’in Tarsus ilçesindeki Kapalı Cezaevi kampusünde çıkan yangında 19 kişi dumandan etkilendi. Alınan bilgiye göre Kampüs Ceza ve İnfaz Kurumu’nun T3 olarak adlandırılan Kapalı Cezaevi bölümünün teknisyen odasında iddiaya göre elektrik panosundan kaynaklı bir yangın çıktı.





ARALARINDAN 7 MAHKUM DA VAR

Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus’un Alifakı mahallesinde bulunan Kampüs Ceza ve İnfaz Kurumunda meydana gelen yangına İtfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü. Ancak yangın esnasında 5 kapalı cezaevi mahkumu, 4 açık cezaevi mahkumu, 7 infaz koruma memuru ve 3 teknisyen dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler devlet hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.