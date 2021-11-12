Rus turist, paraşütle asılı kaldı!

DHA

Korkutan olayda, Alanya'da tatil yapan Rus turist Anna Levitova, Yassı Tepe'den saat 12.00 sıralarında yamaç paraşütüyle havalandı.

DHA'nın haberine göre, tekli uçuş yapan Levitova, iniş için alçaldığı sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti. Kızlarpınarı Mahallesi Fatih Sokak'ta bir binanın çatı demirlerine paraşütü asılı kalan Levitova'yı görenler, 112'yi aradı.

İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile çıktıkları kattan Levitova'yu kurtardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rus turist, özel bir hastaneye kaldırıldı. Levitova'nın sağlık durumunun iyi olduğu, sadece sağ ayak bileğinde kırıldığı belirtildi.