Paraşütüyle elektrik tellerine takıldı!

Ganos Dağı'ndan, 270 metre yükseklikten atlayış yapan Serkan Kılıç´ın yamaç paraşütü arızalandı. Kılıç´ın paraşütü, Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada bölgeden geçen bir motosikleti, havada asılı kalan Kılıç'ı görüp bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına bildirdi. Pilotlar Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesiyle tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.