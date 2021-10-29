Facebook Inc.’nin altındaki Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus VR, artık “Meta” markası altında konumlandırılacak.
Yeni adı “Meta”yı duyuran Facebook, sanal evreni metaverse platformunu da tanıttı. Facebook’un metaverse platformunun adı Horizon oldu. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi" dedi.
META NE DEMEK?
Meta kelimesi ''satılmak amacıyla üretilen, alınır satılır mal, ticaret malı.'' anlamına geliyor.
METAVERSE NEDİR?
Metaverse kelimesi bazı kaynaklara göre; 'Meta veri deposu'' olarak belirtilmektedir.
FACEBOOK'TAN FLAŞ HAMLE!
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının "Meta" olacağını duyurdu.
SON DAKİKA: FACEBOOK'UN YENİ ADI VE LOGOSU BELLİ OLDU
Facebook Inc.'nin çatı kuruluşunun yeni adı 'Meta' olarak değiştirildi...
Facebook'un bu hamlesinin, eski çalışan Haugen'in sızdırdığı belgeler üzerinden yapılan haberlerden sonra gelmesi dikkat çekti.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği'nde (AB) 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.
Facebook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, kolektif sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan ve yeni nesil internetin bir parçası olan "Metaverse" bünyesinde AB ülkelerinde 10 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.
Birlikte yeni işe alınacak yüksek vasıflı çalışanların, geleceğin internetinin genişlemesini sağlayacak "Metaverse"nin oluşumuna katkı yapacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu yatırımın, "Avrupa teknoloji sektörünün gücüne ve Avrupa teknoloji yeteneğinin potansiyeline" yönelik bir güven olduğu vurgulandı.
Facebook'un AB'de 10 bin kişilik istihdam açıklamasının, haziranda AB Komisyonunun, ABD'li şirket hakkında rekabet ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlatacağını duyurması ve Brüksel'in sosyal medya şirketlerine karşı daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışıyor olmasından sonra gelmesi dikkati çekti.
METAVERSE BİR SONRAKİ İNTERNET OLACAK...
Facebook, "Metaverse" ile aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanların oluşturabileceği ve keşfedebileceği bir dizi sanal alan sunmayı hedefliyor.
Facebook yöneticileri, "Metaverse"i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak ifade ediyor.
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de uygulamayı, "Cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet" olarak tanımlıyor.
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