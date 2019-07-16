Facebook hesabınızı geri dönmek üzere erişime kapatmak istiyorsanız geçici hesap kapatma özelliği ile hesabınızı dondurabilirsiniz. Hesabınızı yeniden aktif etmek için mobilden veya masaüstünden facebook hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Ancak unutmamanız gereken bir şey var: Facebook haftada sadece bir kereliğine dondurma işlemine izin veriyor. İşte Facebook'ta hesap dondurma işlemi...

FACEBOOK HESABI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDIĞINDA NE OLUYOR?

Hesabınız dondurulduğunda:

- Profilinizi sizden başka kimse göremez.

- Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

- Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.

- Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

- Facebook hesabınızı dondursanız bile Messenger hesabınızın aktif kalacağını aklınızda bulundurun.

FACEBOOK HESAP DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

- Sadece bir süreliğine Facebook'ta olmak istemiyorsanız mobilden profilinizin sağ alt köşesinde bulunan üç çizgi sembolünü tıklayın.

- Ardından sayfanın aşağısına doğru indiğinizde Ayarlar ve Gizlilik sekmesine tıklayın.

- Daha sonra ayarlar sekmesine ve oradan da Facebook Bilgilerin / Hesap Sahipliği ve Kontrol sekmesine tıklayarak, Dondurma ve Silme yazısına tıklayın.

- Buradan Facebook hesabınızı geçici olarak dondurabileceksiniz.