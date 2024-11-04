Facebook Hesap Silme: Facebook Hesabı Silme Ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
Bir dönem dünyada popüler olarak kullanılan Facebook uygulaması, kullanıcılar tarafından çeşitli nedenlerle silinmek istenmekte. Özellikle TikTok, X ve Instagram gibi diğer sosyal medya uygulamalarının talep görmesi ile birlikte Facebook hesabını kapatmak isteyenlerin sayısı da artışa geçti. Facebook platformu üzerinde hesabı olanlar, dondurma işleminin nasıl yapılacağını merak eder hâle geldi. Peki Facebook hesap silme nasıl yapılır? Detaylar yazıda…
Dondurma işleminin yanı sıra kalıcı silme hesabı yapmayı planlayan kişiler, telefon ve bilgisayar gibi cihazları kullanarak hesaplarını kapatabilir. Bu konudaki detayları öğrendikten sonra işlemi yapmak oldukça kolaydır. Yazının devamında tüm detayları bulabilirsiniz…
FACEBOOK HESAP SİLME
Facebook hesap silme son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri hâline geldi. Facebook, son yıllarda kullanıcı sayısını çok fazla kaybetmeye başladı. Ayrıca veri ihlali gibi konular da kullanıcıların bu işlemi araştırmasına neden oldu. Diğer rakip sosyal medya uygulamalarının ortaya çıkması ve insanların bunlara daha fazla talep göstermesi, kullanıcıların hesaplarını dondurmak istemesine neden oldu.
FACEBOOK HESABI KALICI OLARAK SİLME
Facebook hesabı kalıcı olarak silme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz;
● İnternet tarayıcısını açın ve “Facebook” yazın.
● Girdikten sonra sağ üst kısımdaki üç çizgi sembolüne tıklayın.
● Aşağı kaydırıp “Ayarlar ve Gizlilik” bölümüne gidin.
● Karşınıza çıkan ekran üzerinden “Ayarlar” kısmını bulun.
● Ekranın sol köşe kısmında bulunan “Facebook Bilgilerin” bölümündeki “Dondurma ve Silme” butonuna geçin.
● Ardından “Hesabı Sil” butonunu seçin.
● “Hesabı Silme İşlemine Devam Et” kısmına dokunun.
● Sonrasında talimatları izleyerek yaptığınız işlemi onaylayın.
Bu adımlar, bilgisayar üzerinden hesap silmek içindir. Telefon üzerinden Facebook hesabınızı silmek için ise aşağıdaki başlığa göz atabilirsiniz.
CEP TELEFONUNDAN FACEBOOK HESABI NASIL KAPATILIR?
Peki cep telefonundan facebook hesabı nasıl kapatılır? Şu adımları izleyebilirsiniz;
● Telefonunuzu alın ve Facebook uygulamasına geçin.
● Sağ alt köşe kısmında bulunan iç çizgi sembolüne basın.
● Ekranı aşağı yöne kaydırarak “Ayarlar” bölümünü bulun.
● Karşınıza çıkan ekrandan “Hesap Sahipliği ve Kontrolü” sayfasına geçin.
● Sonrasında “Dondurma ve Silme” kısmına basın.
● Çıkan ekrandan “Hesabı Sil” butonuna geçin.
● Silme işlemi için talimatları izledikten sonra yaptığınız işlemi onaylayın.
FACEBOOK HESABINI SİLİNCE NE OLUR?
Facebook hesabınızı sildiğinizde yeniden etkileştirme şansınız olmaz. Gönderileriniz, fotoğraflarınız ve videolarınız, tıpkı profiliniz gibi tamamen silinir. Geri getirmek isteğinizde bu mümkün olmaz. Bunun yanı sıra Spotify ve Pinterest benzeri uygulamalar, önceki Facebook hesabınıza bağlıysa bunlara giriş yaparken artık Facebook hesabınızı kullanamazsınız. Ek olarak Facebook hesap kapatma işlemi yaptığınızda arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar sizde görünmese de karşıdaki kişilerin mesaj kutusunda kalır.
FACEBOOK’U SİLİNCE MESSENGER’DA SİLİNİR Mİ?
Peki Facebook'u silince Messenger da silinir mi? Burada kasıt, uygulamayı silmek ise Facebook’un silinmesine rağmen Messenger uygulaması kullanılmaya devam edilebilir. Ancak Facebook hesabı kalıcı olarak silinirse Messenger uygulaması da kullanılamaz. Çünkü Messenger, Facebook hesaplarıyla ilişkilidir ve hesap silinirse uygulamaya erişim de kesilir. Bu noktada önceden yaptığınız sohbetlerin yedekleri de silinmiş olur.
Messenger uygulamasını silmeyi düşünüyorsanız bunun için telefonun ayarlar kısmından manuel temizleme yapmanız gerekir. Böylece verileriniz ve sohbet geçmişiniz de silinecektir. Şayet Messenger uygulamasını kalıcı silmek istediğiniz hesaptan bağımsız şekilde kaldırmayı istiyorsanız bunun için uygulamayı telefonunuza indirerek işe başlayabilirsiniz. Sonrasında e- posta adresiniz ve telefon numaranızı kullanarak bir hesap oluşturabilirsiniz. Bu, Facebook hesabınızla bağlantılı olmayan bir Messenger hesabı olur.
FACEBOOK HESABI 14 GÜN BEKLEMEDEN SİLME
Facebook hesabı 14 gün beklemeden silme uygulaması da merak edilenlerden biridir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;
● İlk olarak Facebook hesabına giriş yapın.
● Hesap silme bağlantısına tıklayın.
● Bağlantıya geçiş yaptıktan sonra hesabınızı kalıcı şekilde kapatmak üzere bir onay ekranını görüntüleyeceksiniz.
● Kararınızı değiştirmediyseniz ve kalıcı silme işlemini yapmak için “Hesabımı sil” butonuna tıklayabilirsiniz.
● Bu noktada Facebook, güvenlik önlemi amacıyla doğrulama süreci sunar. Kimlik doğrulama için burada şifrenizi girebilirsiniz.
● İşlemi tamamladıktan sonra hesabınızı normal şartlarda sözü edilen 14 gün bekleme süresi olmadan kapatabilirsiniz.