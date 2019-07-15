Facebook 5 milyar dolar ceza yedi, uçuşa geçti!

ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) 5 milyar dolarlık rekor cezayı onaylamasının ardından Facebook hisseleri yükselişe geçti.

Sosyal ağın kullanıcılarına ait kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullandığı gerekçesiyle geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında FTC, 12 Temmuz Cuma günü Facebook’a verdiği 5 milyar dolarlık cezayı onayladı.

BU KEZ KURTULAMADILAR!

Kesilen bu rekor cezanın ardından Facebook’un ABD borsalarında işlem gören hisseleri günü yüzde 1.8’lik yükselişle kapattı. Nasdaq Endeksi’nde işlem gören şirketin hisseleri 11 Temmuz’da 201.2 dolar iken, cezanın açıklandığı 12 Temmuz’da 204.9 dolara çıktı.

Şirket hisselerindeki bu bir günlük yükseliş Facebook’un piyasa değerini de 10 milyar dolar artışla 574 milyar dolardan, 584 milyar dolara yükseltti.

KARŞILIĞINI AYIRMIŞTI

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Cambridge Analytica şirketinin 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini uygunsuz bir şekilde edindiğine ilişkin iddiaları araştırıyordu. Para cezası konusunda, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Facebook arasındaki pazarlık aylardır sürüyordu.

FACEBOOK’A REKOR CEZA GELİYOR!

Bu kapsamda Facebook, 2019 yılının ilk çeyreği için açıkladığı finansal raporlarında söz konusu ceza için 3 milyar dolarlık bir karşılık ayırmış, rakamın 5 milyar doları bulabileceğini de duyurmuştu.

FTC’nin kestiği 5 milyar dolarlık ceza ile soruşturma sürecinin kapanması ve sosyal ağın daha önceden bilançosunda bu rakama karşılık ayırması, yatırımcılar tarafından ‘olumlu’ olarak değerlendirilince, şirketin hisseleri de yükselmiş oldu.