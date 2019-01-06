Olay, önceki gün, Çayırova'da bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi'nde kurulu bisküvi fabrikasında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Türkmen Damar, fabrikada aniden hareket eden makineye sıkıştı. DHA'nın haberine göre, durumu fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurup, yardım istedi.



Gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Türkmen Damar'ı Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Damar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.