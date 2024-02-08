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        Haberler Spor Futbol İngiltere Fa Cup'ta Chelsea, Aston Villa'yı deplasmanda 3-1 yenerek son 16'ya yükseldi - Futbol Haberleri

        Fa Cup'ta Chelsea, Aston Villa'yı deplasmanda 3-1 yenerek son 16'ya yükseldi

        FA Cup'ta Chelsea, Aston Villa'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 01:32 Güncelleme: 08.02.2024 - 01:32
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        Chelsea, Aston Villa'yı rahat geçti!
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        FA Cup'ta Chelsea, bu sezon Premier Lig'de sürpriz sonuçlara imza atan Aston Villa'yı deplasmanda 3-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

        Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea, F.A. Cup'ta farklı kazanıp turladı.

        Chelsea'ye Aston Villa karşısında galibiyeti getiren golleri Conor Gallagher, Nicolas Jackson ve Enzo Fernandez kaydetti. Aston Villa'nın tek golü ise Moussa Diaby'den geldi.

        Premier Lig'de hafta sonu Aston Villa, sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Chelsea ise deplasmanda Crystal Palace'la karşılaşacak.

        F.A. Cup'ta 5. tur maçları 26-28 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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