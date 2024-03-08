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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 Suudi Arabistan Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu - Motor Sporları Haberleri

        F1 Suudi Arabistan Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:16
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        S.Arabistan'da pole pozisyonu Verstappen'in!
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        Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

        Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.27.472'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

        Hollandalı sürücünün 0.319 saniye arkasında Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, liderin 0.335 saniye gerisinde Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ise üçüncü sırayı aldı.

        Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de koşulacak.

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