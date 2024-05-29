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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşananlara tepki! - Motor Sporları Haberleri

        F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşananlara tepki!

        İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de yapılan katliama sessiz kalmadı ve konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:07
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        Hamilton'dan Gazze'de yaşananlara tepki!
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        Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi.

        39 yaşındaki Mercedes pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

        Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

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