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        Haberler Gündem 3. Sayfa F-16 sesini deprem sanıp emeklemeye başladı! O anlar kamerada - Haberler

        F-16 sesini deprem sanıp emeklemeye başladı!

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yere yakın uçuş yapan F-16 savaş uçağının sesini duyunca deprem oluyor sanan esnaf, bir anda emekleyerek kaçmaya çalıştı. Esnafın zor anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:50
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        F-16 sesini deprem sanıp emeklemeye başladı!
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        Osmaniye'de, 1 Haziran 1911 Türk Hava kuvvetleri Kuruluş Günü münasebetiyle prova yapan F-16 savaş uçağı, uçuş esnasında Düziçi ilçesi semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi.

        UÇAĞIN SESİNİ DEPREM SANDI

        İHA'da yer alan habere göre uçağın sesinden tedirgin olan çiğ köfteci Teoman Kaan Güler, deprem olduğunu düşünerek can havliyle emekleyerek kaçmaya çalıştı.

        KAÇIŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

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        Güler'in emeklediği anlar ve nişanlısının can havliyle iş yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güler'in zor anları sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

        "KOMİK BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKMIŞ"

        Osmaniye’de büyük bir deprem yaşadıklarını o yüzden sesi duyunca deprem olduğunu düşündüğünü söyleyen Teoman Kaan Güler, "Sesi ilk duyduğumda deprem oluyor sandım, biliyorsunuz bölgemizde büyük bir deprem yaşandı. Ben deprem oluyor sandım korkuyla kendimi yere attım sonrasında emekleyerek bulunduğum ortamdan çıkmaya çalıştım. Dışarı çıkınca ne olduğunun fakına vardım F-16 uçağı yakın geçiş yapmış ilçemizde sonra dükkana girdim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim komik bir görüntü ortaya çıkmış.

        "NİŞANLIM DA DEPREM SANMIŞ"

        Nişanlım arkada yatıyordu hasta olduğu için, oda sesleri duyunca deprem oluyor sanmış arka tarafta uzun süre terliklerini aramış. Komik bir görüntü ortaya çıktı, biz deprem oluyor sandık F16 uçağı geçmiş" dedi.

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        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
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