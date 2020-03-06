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Oyuncu Ali Sunal, Nazlı Kurbanzade ile 2018'de nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz yıl Narin adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tattı.

Birkaç gün önce abisini ziyarete gelen Ezo Sunal, yeğeni ile geçirdiği eğlenceli anları Instagram'a ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

Narin için 'Sar Sar Sar' oyunumuzu yaptık. Abimin oyunu ve şarkımı öğrendiğini görünce müthiş mutlu oldum tabii... Bu günleri de mi görecektik. Annem de boş durur mu tabi hemen video çekmiş.