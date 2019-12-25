"NİCE GÜZEL YAŞLARIMIZ OLSUN"



Sunal, geçtiğimiz günlerde eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Eşine sürpriz yapan Sunal, bu pozlarını sosyal medya hesabından,"Bugün anne olarak ilk doğum günün. Ben bile bu kadar duygulanıyorsam seni düşünemiyorum. İyi ki doğdun canım sevgilim. Nice güzel yaşlarımız olsun biricik karım, ailemizin güzel annesi..." notuyla yayınlamıştı.