Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın yazdığı, "Kemal, hadi gel bir kahve içelim" adlı kitap, usta oyuncunun torunu Narin bebeğin dikkatini çekti.

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal duygularını şu sözlerle ifade etti:

Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler...