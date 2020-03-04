"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Oyuncu Ozan Çobanoğlu, baba olduğunu geçtiğimiz günlerde şu sözlerle duyurmuştu:

Canlarımız doğdu çok şükür. Hayatta ki en güzel armağan şüphesiz ki evlatlarımız. Allah herkese nasip etsin ve Allah herkesin evladını bağışlasın. Uzun ömürleri olsun.