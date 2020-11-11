İşletmeci Mustaafa Aksakallı ile aşk yaşayan Mola, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" yanıtını verdi.