Ezgi Mola, bebek beklediğini "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" sözleriyle açıklamıştı.

Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı'nın bu haberi ilk duyduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da şöyle dile getirmişti: Çok mutlu oldu. Zaten ailemizle paylaştık hemen.