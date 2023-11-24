Ezgi Mola anne oldu
8 Mayıs'ta işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola dört ay önce anne olacağını duyurmuştu. Çiftin bebekleri dünyaya geldi
- 1
Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Dört ay önce anne olacağını duyuran çiftten müjdeli haber geldi.
- 2
ANNE OLDU
Erkek bebek bekleyen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, oğullarına kavuştu.
- 3
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadı.
-
- 4
Ezgi Mola, bebek beklediğini "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" sözleriyle açıklamıştı.
Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı'nın bu haberi ilk duyduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da şöyle dile getirmişti: Çok mutlu oldu. Zaten ailemizle paylaştık hemen.