Ezgi Mola: Çok üzülüyorum

Ünlü oyuncu, "Çok üzülüyorum. Sosyal medyada yıkık dökük evlere izin verildiğini görüyorum. Bir an önce önüne geçilebilmesi için güzel adımlar atılsın. insanlar zaten çok korkmuş durumdalar çok acı çekiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.