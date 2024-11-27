Ezgi Eyüboğlu: Bütün dünyada konuşulan bir şey

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ezgi Eyüboğlu, Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan oyuncu, kendisine indirim haftasını hatırlatan muhabirlere "Pazartesi ben de bakmaya geldim. Yeni geldim, mağazalara bakacağım. Kendime alışveriş için geldim" dedi.

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"ÖNCEDEN PLAN YAPMAYI SEVMİYORUM"

Ezgi Eyüboğlu, yılbaşı için tatil planının olup olmadığı sorulması üzerine "Daha bir ay var. Önceden plan yapmayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

"KADIN OLARAK ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM" Oyunculuk sektöründe kadın - erkeklerin eşit ücretler almamasıyla ilgili de konuşan Ezgi Eyüboğlu, gazetecilerin, "Siz bu durumu hissettiniz mi?" şeklindeki sorusuna; "Bütün dünyada olan ve konuşulan bir şey. Koşulları konuşurken kadın olarak elimden geleni yapıyorum. Daha fazlası elimden gelmiyor. Hepimizin hissettiği durum" diye yanıt verdi. "AŞK YOK" Ezgi Eyüboğlu ilişki sorularına ise, "Aşk hayatı yok" karşılığını verdi.