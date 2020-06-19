O İDDİALARA YANIT VERDİ

Avcı, gelen eleştirilerin ardından nişanlısının çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

"Öylesine çekmiş. Ben de paylaşayım bari. Hem 'photoshop' diyenler de görmüş olur" ifadelerini kullanan Ezgi Avcı, paylaşımıyla iddialara yanıt vermiş oldu.