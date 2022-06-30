Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu ne? Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Vizyona girdiği 2014 yılında büyük ses getirmeyi başarmış gişe rekortmeni Eyvah Eyvah 3 filmi tekrardan gündeme geldi. 30 Haziran saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak olan Eyvah Eyvah 3 filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken, senaryosunu Ata Demirer kaleme almıştır. Peki Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu ne? Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilen soruların yanıtı...



EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI

Ata Demirer – Hüseyin Badem

Demet Akbağ – Firuzan

Özge Borak – Müjgan Badem

Serra Yılmaz – Mercedes

Salih Kalyon – Halil

Tarık Ünlüoğlu – Edremit

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol

Beyti Engin – Kasap

Cengiz Bozkurt

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin dha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor.



EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizyona girdiği 2014 yılında izleyiciden tam not almayı başaran Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.