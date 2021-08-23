Yapımcılığını BKM Yapım'dan Necati Akpınar'ın, yönetmenliğini ise Hakan Algün'ün üstlendiği Eyvah Eyvah 2 filmi araştırılıyor. Zengin oyuncu kadrosu, eğlenceli müzikleri ve konusuyla Türk sinema tarihinde hatırı sayılır bir yere sahip olan Eyvah Eyvah 2 filmine dair merak edilenleri derledik...

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filminin çekimlerinin Çanakkale'nin Geyikli ve Ezine ilçelerinde çekildiği biliniyor.

Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.

Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Tarık Ünlüoğlu

Şener Kökkaya

Bican Günalan

Teoman Kumbaracıbaşı

Murat Serezli

Şehsuvar Aktaş

Hande Dane

Caner Alkaya

Okan Çabalar

Rafi Emeksiz

Kahraman Sivri

Özkan Çınarlı

Neslihan Aka

Hamdi Alp