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        Haberler Magazin Eyvah Babam filmi konusu nedir? Eyvah Babam oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Eyvah Babam filmi konusu nedir? Eyvah Babam oyuncuları kimler?

        Eyvah Babam (About My Father) filmi 13 Ocak Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Laura Terruso'nun oturduğu film, Sebastian Maniscalco ve Austen Earl tarafından kaleme alınmıştır. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Eyvah Babam filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte Eyvah Babam filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 18:34 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:34
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        Eyvah Babam filmi konusu
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        2023 yılında vizyona giren Eyvah Babam (About My Father) filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin başrolünde usta aktör Robert De Niro yer almaktadır. Peki, "Eyvah Babam filmi konusu nedir? Eyvah Babam oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        EYVAH BABAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Eyvah Babam, babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Sebastian, yakın zamanda Amerikalı nişanlısı Ellie ile evlenecek olan genç bir adamdır. Ellie’nin de isteği üzerine Sebastian, eski kafalı İtalyan babası Savo’yu nişanlısı ve ailesiyle hafta sonunu birlikte geçirmeye ikna eder. Nişanlıyla tanıştımak üzere babasıyla yolculuğa çıkan Sebastian, yolculuk sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşır.

        EYVAH BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Robert De Niro

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        Sebastian Maniscalco

        Leslie Bibb

        Kim Cattrall

        David Rasche

        Anders Holm

        Brett Dier

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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