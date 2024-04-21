Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 02.20 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu’nda meydana geldi.

Bilal Demir'in (21) hakimiyetindeki otomobil, Okmeydanı yönünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Bariyerleri aşarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin camından fırlayan sürücü Bilal Demir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alana fırlayan Demir, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ve polis ekipleri başka yaralı olması ihtimali üzerine otomobilde ve ağaçlık alanda incelemelerde bulundu. Otomobilde başka birinin olmadığı öğrenilirken kazayı haber alarak olay yerine gelen Bilal Demir’in yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.