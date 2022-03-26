1 haftada 24 yunus! Kıyıya vurdu

Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gazoğlu durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Ne olduğunu anlamadığı manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu ise telef olan yunus balıklarının yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.
“1 HAFTADA 24 YUNUS ÖLDÜ"
Sokak hayvanlarına besleme yaptığı esnada gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu, “Biz Batı Karadeniz dediğimiz nokta da sokak hayvanlarını besliyoruz. Buraya hayvanları beslerken bir ihbar sonucu geldik. Geçenlerde 21 yunus saydık, bugün de sizle beraber keşfe çıktığımızda sizde gördünüz ki 22, 23 ve 24 olarak devam ediyor. Sahil hattında aşırı derecede yunus var. Çoğu da bu şekilde görüldüğü gibi karaya vurmuş halde ama neden olmuş? Geçen hatta ihbarını verdik biz bunun diğer yunuslar alındı ama bugünde yine geldiğimizde yunuslar sahil hattında bu şekilde biz arıyoruz, tarıyoruz hani canlı görürsek uzaklaştıralım diye ama maalesef galiba gece karaya vuruyorlar. Kurtlar iniyor, kurtlarda aç kaldıkları zaman ve diğer doğada yaşayan hayvanlar aç kaldıkları için parçalamışlar. Durum bundan ibaret, üzülüyoruz” dedi.
“MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR”
Konuya acilen müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Gazoğlu, “Bu konu ile alakalı yetkililerin acil müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü hattı gördüğümüz zaman Karaburun’dan başlayıp aşağı ağaçlı noktasına kadar Karaburun sahile çok vurmuyor özellikle bu hatta vuruyor. Bunların neden vurduğunu gerçekten anlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.
“KARŞISI DA SAVAŞ BÖLGESİ, ACABA BİR KİMYASAL MI VAR SUDA?”
Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında denizdeki kimyasal nedeniyle mi ölümlerin olduğunu ve yetkililerin bunu araştırması gerektiğini kaydeden Gazoğlu, “Karşısı da bildiğiniz gibi savaş bölgesinin olduğu bir nokta acaba bir kimyasal mı var suda? Acaba bir şey oldu orada öldüler bu tarafa karaya vurdular. Tabi ki onu yetkililer çözerler. Gerçi bir tanesi otopsiye alınmış. İhbar olarak Jandarma konumu vereceğiz. Gerekirse Sahil Güvenlik’e de haber verip karaya komple araştırmasını isteyeceğiz ki bu hayvanlara yazık günah ölüm sebepleri ne değerli bir varlık, normal balık değil bunlar. Yani sizi anlayan çok güçlü varlıklar. Durum bundan ibaret yorum sizin 2 metre 15 santim gördüğümüz en uzunlarından biri öbürü tahminimce 1,5 metre idi. Diğerleri de 1,5 metre bunların daha büyüklerinin de bu noktada öldüğünü tahmin ediyoruz. Nokta çok büyük, deniz hattından Sahil Güvenlik veya Jandarma’nın gezmesi gerekiyor. Zaten biz geziyoruz bulduğumuzda zaten ihbarını yapıyoruz ama maalesef çevreye baktığımızda Karadeniz hattından gelen çöplerde maalesef denizi de mahvetmiş” açıklamasında bulundu.
Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı Mahallesi sahilinde gerçekleşen balık ölümlerinin Türkiye genelindeki sahillerde en fazla ölü yunus balıklarının olduğu öğrenildi.
Sahile vurmuş halde ve boyları 1 ila 2 metre 15 santim aralığındaki 24 yunus balığının kesin ölüm nedeni ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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