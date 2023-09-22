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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor - Ümraniyespor: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Eyüpspor - Ümraniyespor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:16 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:18
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        Eyüpspor'dan 6'da 6!
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        Trendyol 1. Lig’in 6. hafta maçında Eyüpspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla yendi.

        Maçtan dakikalar

        7. dakikada orta alandan atılan pasla savunma arkasına sarkan Klonaridis’in ceza sahasına kadar girerek sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Berke gole izin vermedi.

        16. dakikada sağ taraftan Fredy’nin ceza sahası içine gönderdiği topta Regattin’in sağ çaprazdan tek vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

        22. dakikada sol taraftan aldığı pasla ceza yayı yakınından vuran Ahmed Kutucu’nun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

        37. dakikada sağ taraftan ceza sahası içi arka direğine yapılan ortada Regattin, topu göğsüyle Fredy’nin önüne indirdi. Fredy’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarıya gitti.

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        53. dakikada Caner Erkin’in kendi yarı alanından rakip ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Kutucu’nun sol çaprazdan şutunu kaleci Übeyd kurtardı.

        60. dakikada sağ taraftan Fredy ile paslaşarak kullandığı korner sonrasında tekrar topu alan Caner Erkin’in ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

        70. dakikada Caner Erkin’in pasında ceza yayı sağında topla buluşan Seslar’ın şutunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        90+4. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ampem'in vuruşunda kaleciden dönen topa Ahmed'in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol için VAR'da inceleme yapılmasının ardından hakem Kutluhan Bilgiç gol kararı verdi. 2-0

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        Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Şenol Bektaş, Kadir Beyaz

        Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı (Recep Niyaz dk. 46), Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Bekir Yılmaz dk. 81), Fredy (Seslar dk. 68), Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Bruno (Mustafa Pektemek dk. 89), Regattin (Ampem dk. 81)

        Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman (Abdulsamed Damlu dk. 55), Popov, Berk Taşkın, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Isaac Cofie (Emre Demir dk. 64), Diniyev (Muhammed Mert dk. 80), Onur Ayık (Melih Okutan dk. 46), Klonaridis (Hasan Ayaroğlu dk. 46), Saponjic

        Goller: Caner Erkin (dk. 60), Ahmed Kutucu (dk. 90+4) (Eyüpspor)

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