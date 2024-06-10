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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Eyüpspor iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacak! - Futbol Haberleri

        Eyüpspor iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacak!

        Eyüpspor Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:24
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        Eyüpspor'dan stat açıklaması!
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        Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağını açıkladı.

        Eyüpspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır.

        Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.

        İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.

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