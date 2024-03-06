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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor'da forma giyen Uğur Demirok, ameliyat olacağını açıkladı - Futbol Haberleri

        Eyüpspor'da forma giyen Uğur Demirok, ameliyat olacağını açıkladı

        Bodrum FK'nın Eyüpspor'u konuk ettiği karşılaşmada tribünlerden atılan yabancı madde gözüne gelen Uğur Demirok, ameliyat olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:07
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        Uğur Demirok ameliyat oluyor
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK'nın lider Eyüpspor'u konuk ettiği maçta tribünlerden atılan yabancı maddenin yüzüne gelmesi sonucu Uğur Demirok, sosyal medya hesabından ameliyat olacağını açıkladı.

        Maçın ilk yarısında tribünlerden atılan yabancı bir madde yedek kulübesinde bulunan Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok'un gözüne isabet etmiş ve tecrübeli savunmacı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Futbolcunun yapılan kontrollerde de retinasında yırtık tespit edilmişti.

        Uğur Demirok, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ameliyat olacağını duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demirok, "Sabah tekrardan kontrollerim yapıldı. Maalesef acil ameliyat olmam gerektiği söylendi. Akşam operasyon geçireceğim" ifadelerini kullandı.

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