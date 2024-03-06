Eyüpspor'da forma giyen Uğur Demirok, ameliyat olacağını açıkladı

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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK'nın lider Eyüpspor'u konuk ettiği maçta tribünlerden atılan yabancı maddenin yüzüne gelmesi sonucu Uğur Demirok, sosyal medya hesabından ameliyat olacağını açıkladı.

Maçın ilk yarısında tribünlerden atılan yabancı bir madde yedek kulübesinde bulunan Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok'un gözüne isabet etmiş ve tecrübeli savunmacı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Futbolcunun yapılan kontrollerde de retinasında yırtık tespit edilmişti.

Uğur Demirok, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ameliyat olacağını duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demirok, "Sabah tekrardan kontrollerim yapıldı. Maalesef acil ameliyat olmam gerektiği söylendi. Akşam operasyon geçireceğim" ifadelerini kullandı.