Eyüpspor, Berke Özer'in sözleşmesini uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kaleci Berke Özer ve Brezilyalı savunmacı Luccas Claro'nun sözleşmeleri uzatıldı.

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Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her iki futbolcuyla ikişer yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yaptı.