Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız Erencan Yardımcı için istenilen bonservisi açıkladı!

REKLAM advertisement1

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı için hem Avrupa hem Türkiye'den tekliflerin olduğunu belirterek, sezon sonu için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediklerini açıkladı.

Kulaksız, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif var. Türkiye'den 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü durumu hakkında bilgi aldı. Erencan bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak. Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon Euro. 4 sene önce 400.000 Euro'ya transfer ettiğimiz de bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir" denildi.