Eyüpspor: 6 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 6-0 kazandı.

Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

Eyüpspor'da forma giyen Emre Akbaba, 21 ve 50. dakikalarda attığı iki golün yanı sıra, Mame Thiam ve Umut Bozok'un gollerinde de asist yapan isim oldu. 32 yaşındaki futbolcu, bu maçta 4 gole direkt etki etmiş oldu.