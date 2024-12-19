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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor, 4 eksikle Fenerbahçe karşısına çıkacak - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor, 4 eksikle Fenerbahçe karşısına çıkacak

        ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:41
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        Eyüpspor'da 4 eksik!
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        Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        4. SIRADALAR

        Ligin geride kalan 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

        4 EKSİK VAR

        Eflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in maçta forma giymesi beklenmiyor.

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