Eyüpspor, 4 eksikle Fenerbahçe karşısına çıkacak
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
4. SIRADALAR
Ligin geride kalan 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 26 puanla 4. sırada bulunuyor.
4 EKSİK VAR
Eflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in maçta forma giymesi beklenmiyor.