Spor Toto 1. Lig'in 12. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Burak Cansız

Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Dk. 90+4 Bekir Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 40 Badji), Babel, Dibba (Dk. 84 Mete Kaan Demir), Eze

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Ali Dere, Kubilay Aktaş (Dk. 89 Yusuf Arslan), Sami Satılmış (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Metehan Yilmaz, Şeref Özcan, Ahmet İlhan Özek, Safa Kınalı (Dk. 55 Kürşad Sürmeli)

Goller: Dk. 25 Alpaslan Öztürk, Dk. 58 Ahmed Ildız (Eyüpspor), Dk. 89 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 44 Metehan Yilmaz, Dk. 83 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 87 Alpaslan Öztürk (Eyüpspor)