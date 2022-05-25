Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Bandırmaspor'u evinde 1-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.

Stat: Eyüp

Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Erdem Bayık

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Dibba, Timur Temeltaş, Rodrigues (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Thill (Dk. 40 Ahmet Ildız), Bülent Uzun, Sekidika (Dk. 82 Umut Bulut), Cenk Ahmet Alkılıç

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 68 Cüneyt Köz), Mehmet Özcan (Dk. 78 Akabueze), Landel (Dk. 59 Beykan Şimşek), Caner Cavlun, Osmajic

Gol: Dk. 49 Taşkın İlter (Eyüpspor)

Kırmızı Kart: Dk. 84 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Rodrigues, Dk. 32. Taşkın İlter, Dk. 54 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 66 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 26 Okan Alkan, Dk. 73 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)