Eyüpspor: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Eyüpspor ile Başakşehir, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte grubu 4 puanla 4. sırada bitiren Eyüpspor ve 5 puanla 3. sırada tamamlayan Başakşehir, organizasyona veda etti.
Giriş: 27.02.2025 - 21:02 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:02
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından grubu 4 puanla 4. sırada tamamlayan Eyüpspor ile 5 puanla 3. sırada bitiren Başakşehir FK, kupadan elendi.
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