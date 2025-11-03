Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 4 maçta sahadan yenilgiyle ayrılan Antalyaspor, 75. dakikada Yohan Boli'nin golüyle galibiyete ulaştı ve puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor ise haftayı 8 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 75. dakikada Yohan Boli attı.
Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor puanını 13'e yükseltirken, Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.