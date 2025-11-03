Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 4 maçta sahadan yenilgiyle ayrılan Antalyaspor, 75. dakikada Yohan Boli'nin golüyle galibiyete ulaştı ve puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor ise haftayı 8 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 21:57 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, 4 maç sonra galip geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 75. dakikada Yohan Boli attı.

        Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor puanını 13'e yükseltirken, Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Habertürk Anasayfa