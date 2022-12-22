EYT düzenlemesi henüz gündemin ön sıralarına alınmadığı için, söz konusu düzenleme bir son dakika değişikliği olmazsa 2023'te görüşülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.