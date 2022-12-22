EYT'YLE KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI
8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkekelrde 55 yaşını dolduran SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu.
Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu.
EYT ile eski düzenlemede elde edilen ancak 8 eylül 1999 sonrası ortadan kalkan tüm hakların geri gelmesi gündeme gelince kısmi emeklilik hakkı da gündeme geldi. EYT ile bu hak tanınırsa 15 yıl sigortalılık erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaş şartı ile EYT'den yararlanabilecek SSK'lılar 36000, Bağ-Kur'lular ise 5400 günle kısmş emekli olabilecekler.