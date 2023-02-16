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EYT SON DAKİKA: Gözler kritik tarih 21 Şubat'ta! EYT ne oldu, iptal mi oldu, ertelendi mi? EYT yasası çıktı mı, ne zaman belli olacak?

Gözler kritik tarih 21 Şubat'ta! EYT ne olacak, iptal mi oldu?

EYT son dakika haberleri ve açıklamaları gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ne zaman çıkacağı sorgusu arttı. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen EYT'nin Meclis'te görüşülmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verdi. İşte 16 Şubat 2023 EYT son durum...

Giriş: 16.02.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası gündemdeki yerini koruyor. EYT düzenlemesinin 7 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyordu. Ancak 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Meclis çalışmalarına verdi. İşte 16 Şubat 2023 EYT son durum... 

  • EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

  • EYT'DE ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI

    EYT düzenlemesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

  • EYT İPTAL Mİ OLDU?

    EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmalarına ara verdi.

  • MECLİS AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.

    Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

    Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

  • EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

    Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi. Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

  • EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKLENECEK?

    EYT ile iligli yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    - 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.

  • - Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

  • - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

  • - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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