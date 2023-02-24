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EYT son dakika 24 Şubat 2023! EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi son durum ne oldu?

EYT düzenlemesinde gözler kritik tarihe çevrildi! 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylelikle EYT düzenlemesinde üç aşama geride kalmış oldu. EYT şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanıp yasalaşacağı tarihi araştırmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından EYT düzenlemesi ertelendi mi, iptal mi oldu soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte EYT son dakika gelişmelerinde bugün yaşanan son gelişmeler...

Giriş: 24.02.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek yasalaşma sürecinde son viraja girmiş oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin şubat ayında yasalaşması ve ilk maaşların mart ayında ödenmesi planlanıyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felakatinin ardından Meclis çalışmaları ertlenmişti. Peki, "2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, iptal mi oldu, şartları neler, son durum nedir?  İşte EYT yasasında yaşanan son dakika gelişmeleri...

  • EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

  • EYT'DE SON DURUM: ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!

    EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

  • EYT İPTAL Mİ OLDU, ERTELENDİ Mİ?

    EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmalarına ara verdi.

  • MECLİS AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

    GÖZLER KRİTİK TARİH 28 ŞUBAT'TA!

    Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

  • EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

    EYT görüşmelerinin 28 Şubat'ta Meclis açıldıktan sonra yapılması bekleniyor. Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

  • EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

    EYT ile iligli yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    - 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.

  • - Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

  • - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

  • EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    EYT başvuruları Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda tarafından kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

  • EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    EYT düzenlemesi ile ilk maaşların Mart ayında hesaplara yatırılması bekleniyordu. Fakat Kahramanmaaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Meclisin çalışmalarına ara vermesi nedeniyle ilk maaşların Nisan ayında ödenme ihtimali de bulunuyor. Konu ile ilgili yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

  • EYT'LİLERİN KADERİ DEPREM Mİ?

    Habertürk yazarı Sevilay Yılman, EYT son duruma ilişkin yazı yayınladı. Sevilay Yılman'ın yazısı şu şekilde;

    Enteresan gerçekten…

    Hem de çok çok enteresan…

    Sayıları 2 milyon 250 bin kişi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar…

    Hatırlarsanız… İlk darbeyi 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yemişlerdi bu insanlar.

    Nasıl oldu anlatayım…

    Hatırlayan hatırlar…

    Dönemin koalisyon hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’dı.

    Gölcük depreminden kısa bir süre önce oturmuştu bakanlık koltuğuna ve oturur oturmaz da emekli olmak için aranan sigortalılık süresi şartlarının değiştirilmesi için lobi yapmaya başlamıştı.

    Sigortalılık süresine ek olarak yaş şartı getirilmesi gerektiğini savunuyordu.

    “Erkekler 60’ına, kadınlar ise 58’ine geldiklerinde emekli olmalı” diyordu.

     

    Diyordu ama bir türlü meclise getirip kanunlaştırmıyordu çünkü bugün olduğu gibi o günlerde de kamuoyundan inanılmaz bir tepki vardı.

  • Başbakan Bülent Ecevit epeyce bir direndi Okuyan’a ancak o dönem yaşanan “ekonomik darboğazı” atlatmanın bir çıkış yolu olarak kabul etti tasarıyı ve sonunda onay verdi.

    Verdi ama dedim ya…

    Kamuoyu çok tepkiliydi.

    Ve 12 Temmuz 1999 tarihinde yani Marmara’yı yerle bir eden depremden 36 gün önce TBMM’ye sunuldu tasarı...

     

    Plan Bütçe Komisyonu, görüşmelerini temmuz ayı içinde tamamlayarak, 2 Ağustos’ta raporunu TBMM Başkanlığı’na gönderdi.

  • Tam Genel Kurul'da görüşülmeye başlanmıştı ki...

    17 Ağustos gecesi ülkede maddi/manevi çok büyük tahribat yaratan o sarsıntı yaşandı.

    Kasa tamtakırdı ve yurt içi, yurt dışı toplanan yardımlar filan da yeterli olmuyordu.

    Zora düşen dönemin hükümeti ne yapacağını bilemez bir durumdaydı ve tahribatın yaralarını sarmak için her yola başvuruyordu.

     

    O kadar kötüydü ki tablo, sonunda bedelli askerliği bile çıkartmak zorunda kaldı.

  • "BU İŞ BİRAZ UZAR GİBİ"

    Tesadüf mü, tevafuk mu bilemem ama çok garip bir durum yaşanıyor şu an.

    Tam kazanılmış haklarını geri alacak EYT’liler için çıkarılan düzenleme TBMM’ye gelecekken, 6 Şubat’la sarsıldı ülke ve 17 Ağustos’tan beter bir tahribatla karşı karşıya kalındı.

    Şimdi başta bizzat bu düzenlemeden faydalanacak 2 milyon 250 kişi olmak üzere herkes birbirine, “EYT ne olacak?” sorusunu soruyor…

    Bende bir cevabı yok çünkü kesin bir bilgi alamadım ama duyumlardan hareketle sadece hissiyatımı söyleyeyim:

    Bu iş biraz uzar gibi…

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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