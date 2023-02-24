Başbakan Bülent Ecevit epeyce bir direndi Okuyan’a ancak o dönem yaşanan “ekonomik darboğazı” atlatmanın bir çıkış yolu olarak kabul etti tasarıyı ve sonunda onay verdi.

Verdi ama dedim ya…

Kamuoyu çok tepkiliydi.

Ve 12 Temmuz 1999 tarihinde yani Marmara’yı yerle bir eden depremden 36 gün önce TBMM’ye sunuldu tasarı...

Plan Bütçe Komisyonu, görüşmelerini temmuz ayı içinde tamamlayarak, 2 Ağustos’ta raporunu TBMM Başkanlığı’na gönderdi.