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EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ | Kritik gün 31 Mart! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatar?

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu mu? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT ilk maaş ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesiyle EYT başvuruları da başlamıştı. Başvurularını tamamlayan vatandaşların gözü "EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. SSK ve Bağ-Kur'luların Nisan ayı itibarıyla EYT ilk maaş ödemesi alabilmesi için ise en geç 31 Mart'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor. İşte 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri ile ilgili bilgiler...

Giriş: 29.03.2023 - 17:48 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edilmesinin ardındna Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilik dilekçesi verildikten sonra ay başından itibaren maaşlar ödenmeye başlanıyor. Nisan ayında aylık ödeme alınabilmesi için 31 Mart'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. İşte EYT ilk maaş ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

  • EYT BAŞVURULARI BAŞLADI

    EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı.

  • MART'TA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

  • 4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

  • AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması da ihtimaller dahilinde.

  • Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 2000 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.

  • 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

  • 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

    Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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