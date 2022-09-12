MASAMIZDA TEK FORMÜL VAR

Bakan Bilgin EYT konusunda en çok merak edilen soruya şu yanıtı vermişti: “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz”