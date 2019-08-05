Yeni sezonda 'Salon' müzik dolacak

MÜZİK DOLU 'SALON'

Danimarkalı punk grubu Iceage, afro-beat’ten funk’a, poptan caza geniş bir yelpazede özgün üretimler yapan Sinkane, organik ve dinamik elektronik müzik harikası Zola Blood, Jae Matthews ve Augustus Muller ikilisinin karanlığa hayat ve ses verdiği post-punk etkileşimli synth-pop grubu Boy Harsher ve elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini, dinamik synth-pop’unun her notasında yansıtan Thomas Azier Birlikte Güzel desteğiyle Salon’da sahne alacak.