Yeni sezonda 'Salon' müzik dolacak

ELVETT

So Easy To Leave Love ve Who Shot First? gibi sevilen şarkılardan oluşan ilk kısaçalarları Who Shot First?'ü 2015’te yayımlayan İsviçreli elektro pop ikilisi Elvett, şarkılarında yaşattıkları yoğun duyguları 27 Eylül’de Türkiye’de verecekleri ilk konserleriyle Salon’da yaşatacaklar.