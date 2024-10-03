2024 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49.38 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.