Eylül 2024 enflasyon rakamları açıklandı! Eylül ayında enflasyon arttı mı düştü mü?
TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2.97 arttı. Peki, TÜİK 2024 Eylül enflasyon rakamları ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? İşte, detaylar...
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Merakla beklenen Eylül enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2.97 arttı. Peki, TÜİK 2024 Eylül enflasyon rakamları ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? İşte, detaylar.
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2024 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49.38 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.
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MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ NEYDİ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayınladığı beklenti anketinde; geçen ay yüzde 2,22 olan Eylül ayı TÜFE artışı beklentisinin bu anket döneminde de değişim göstermediği ifade edilmişti.
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2024 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?
TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2.47, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51.97 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 64.91 oldu.
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